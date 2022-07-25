Главное о коронавирусе на 24 июля: «Спутник V» сможет защитить от «кентавра», в России могут вернуть ограничения
В Татарстане уменьшилось число госпитализированных
- В Татарстане с 18 по 24 июля в больницы с коронавирусом госпитализировали 194 человека. Это в 1,8 раза меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.
- В республике зарегистрирован один из самых низких уровней коллективного иммунитета к коронавирусу среди 14 регионов Приволжского федерального округа, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба. В республике он оценивается в 6,9%. Самый низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в ПФО зафиксирован в Марий Эл. По состоянию на 22 июля он оценивается в 6,5%. В республике прививку против коронавируса сделали 737 968 человек, из которых 691 394 завершили курс вакцинации.
- В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом. С 18 по 24 июля в республике выявили 287 случаев заражения COVID-19, что на семь больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
В России растет спрос на маски
- Wildberries зафиксировал рост спроса на одноразовые маски и кожные антисептики впервые в 2022 году. За последние две недели, с 11 по 24 июля, спрос на маски увеличился вдвое (на 109%) по сравнению с аналогичным периодом в июне, на антисептики — на треть.
- Российская вакцина от коронавируса «Спутник» сможет защитить от подварианта омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известного как «кентавр», заявил директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов: «Спутник» направлен на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются с большим трудом, и он защищает от всех вариантов коронавируса. Нет необходимости менять вакцину».
- Глава Барнаула Вячеслав Франк во второй раз заразился коронавирусом и перешел на дистанционный режим работы. Он находится дома и проходит амбулаторное лечение, свое состояние оценивает как удовлетворительное.
- Число случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе почти на 50% превысило показатель прошлой, следует из подсчетов ТАСС. С 18 по 24 июля в стране зарегистрировали 41 959 заражений (это максимум с начала мая), тогда как с 11 по 17 июля — 28 085. Заболеваемость в России растет четвертую неделю подряд, а коэффициент распространения инфекции в воскресенье достиг 1,44 — наибольшего значения с 1 февраля.
- В России наметилась тенденция роста заболеваемости COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре. В связи с этим в ведомстве заявили, что при ухудшении обстановки «действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено».
В Киргизии сформировался коллективный иммунитет к COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразился 570 194 341 человек, 6 384 342 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (90 410 386). На второй строчке — Индия (43 905 621), на третьей — Франция (33 621 366), на четвертой — Бразилия (33 591 356), на пятой — Германия (30 331 133).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 026 951). За ними следуют Бразилия (676 964), Индия (526 074), Россия (374 411, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 089).
- В Киргизии сформировался коллективный иммунитет к COVID-19, заявил на брифинге и.о. министра здравоохранения республики Жаркынбек Касымбеков: «Если будет необходимость, мы перейдем к частичным ограничениям, как, например, в Казахстане. Но сейчас особой тревоги по эпидемиологической ситуации нет».
- Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю превысило 7,2 млн, что на 0,7 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период, следует из подсчетов ТАСС. Заболеваемость коронавирусом соответствует уровню апреля.
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