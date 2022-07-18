В Татарстане на прошлой неделе незначительно снизилась заболеваемость коронавирусом

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на прошлой неделе зафиксировано незначительное снижение заболеваемости коронавирусом. С 11 по 17 июля в республике выявили 280 случаев заражения COVID-19, что на пять меньше, чем за предыдущие 7 дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

С 4 по 10 июля в Татарстане коронавирус выявили у 285 человек. С начала месяца в республике зарегистрировано 693 случая заражения COVID-19.

Фото: Максим Платонов

По последним данным в Татарстане зафиксировано 153 249 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 149 687 жителей республики, умерли — 1 996.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина