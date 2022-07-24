В Татарстане на этой неделе выросла заболеваемость коронавирусом

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом. С 18 по 24 июля в республике выявили 287 случаев заражения COVID-19, что на семь больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

В начале этой неделе суточный прирост новых заражений COVID-19 в Татарстане не превышал 40 случаев. В последние 4 дня он держится выше этой отметки — за последние сутки коронавирус выявили у 44 жителей республики.

Всего на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 153 536 случаев COVID-19. Из них 980 — в этом месяце.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 24 июля читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина