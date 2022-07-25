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В Татарстане число госпитализаций пациентов с COVID-19 сократилось почти в два раза

08:55, 25.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане число госпитализаций пациентов с COVID-19 сократилось почти в два раза
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 18 по 24 июля в больницы с коронавирусом госпитализировали 194 человека. Это в 1,8 раза меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Напомним, с 11 по 17 июля госпитализировали 347 жителей Татарстана, заразившихся коронавирусом. С 4 по 10 июля в республиканские больницы положили 287 человек.

Фото: Максим Платонов

По данным на 24 июля, в Татарстане зарегистрировано 153 536 случаев коронавируса. Вылечились за это время 150 227 жителей республики, умерли — 1996.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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