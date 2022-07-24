В Татарстане один из самых низких в ПФО уровней коллективного иммунитета к коронавирусу

Фото: Максим Платонов

В Татарстане зарегистрирован один из самых низкий уровней коллективного иммунитета к коронавируса среди 14 регионов Приволжского федерального округа, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба. В республике он оценивается в 6,9%.

Самый низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в ПФО зафиксирован в Марий Эл. По состоянию на 22 июля он оценивается в 6,5%. В республике прививку против коронавируса сделали 737 968 человек, из которых 691 394 завершили курс вакцинации.

Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди регионов ПФО на сегодняшний день в Пензенской области — 24,3%. В регионе вакцинацию прошли 1 140 029 человек, из которых 1 076 769 получили оба компонента. При этом Пензенская область находится в красной зоне по ситуации с COVID-19 на тепловой карте федерального оперштаба.

Фото: Максим Платонов

В целом по последним данным, ситуация с уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу в регионах Приволжского федерального округа сложилась следующим образом:

Пензенская область — 24,3%;

Мордовия — 17,8%;

Башкирия — 16,5% ;

Самарская область — 15,6%;

Оренбургская область — 13,3%;

Чувашия — 12,7%;



Саратовская область — 12,4%;

Удмуртия — 10,9%;

Ульяновская область — 10,3%;

Пермский край — 10,2%;



Нижегородская область — 8,7%;

Кировская область — 7,2%;

Татарстан — 6,9%.



Марий Эл — 6,5 %;

Важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина