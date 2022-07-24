Новости общества

00:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане один из самых низких в ПФО уровней коллективного иммунитета к коронавирусу

23:34, 24.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане один из самых низких в ПФО уровней коллективного иммунитета к коронавирусу
Фото: Максим Платонов

В Татарстане зарегистрирован один из самых низкий уровней коллективного иммунитета к коронавируса среди 14 регионов Приволжского федерального округа, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба. В республике он оценивается в 6,9%.

Самый низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в ПФО зафиксирован в Марий Эл. По состоянию на 22 июля он оценивается в 6,5%. В республике прививку против коронавируса сделали 737 968 человек, из которых 691 394 завершили курс вакцинации.

Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди регионов ПФО на сегодняшний день в Пензенской области — 24,3%. В регионе вакцинацию прошли 1 140 029 человек, из которых 1 076 769 получили оба компонента. При этом Пензенская область находится в красной зоне по ситуации с COVID-19 на тепловой карте федерального оперштаба.

Фото: Максим Платонов

В целом по последним данным, ситуация с уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу в регионах Приволжского федерального округа сложилась следующим образом:

  • Пензенская область — 24,3%;
  • Мордовия — 17,8%;
  • Башкирия — 16,5% ;
  • Самарская область — 15,6%;
  • Оренбургская область — 13,3%;
  • Чувашия — 12,7%;
  • Саратовская область — 12,4%;
  • Удмуртия — 10,9%;
  • Ульяновская область — 10,3%;
  • Пермский край — 10,2%;
  • Нижегородская область — 8,7%;
  • Кировская область — 7,2%;
  • Татарстан — 6,9%.
  • Марий Эл — 6,5 %;

Важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также