IKEA снова приостановила распродажу на сайте

Фото: Максим Кокунин

Шведская компания IKEA вновь приостановила распродажу в онлайн-магазине, об этом сказано на сайте компании.

Приостановка распродажи связана с тем, что все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты. Продажи должны возобновить после выходных, когда появятся новые интервалы.

Фото: Максим Кокунин

Шведская торговая сеть по продаже мебели объявила о старте онлайн-распродажи товаров с 5 июля, однако из-за большого притока посетителей сайт перестал функционировать. Утром в пятницу, 8 июля, IKEA объявила о приостановке продаж, тем же вечером на сайте появилась информация о возобновлении распродажи после выходных — в понедельник, 11 июля. Однако компании не удалось возобновить распродажу, функция покупки товаров оставалась недоступной.

Позже IKEA запустила автоматическую очередь на странице ожидания на сайте. В понедельник, 18 июля, IKEA ограничила для пользователей время пребывания на сайте до 10—15 минут, а уже 20 июля сняла ограничения по времени на онлайн-покупки.

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Маргарита Головатенко