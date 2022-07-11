IKEA не смогла возобновить распродажу после взятой на выходные паузы

Фото: Максим Кокунин

Шведская компания IKEA не смогла возобновить распродажу товаров на сайте после паузы, взятой на выходные — на сайте вместо интерфейса лишь размещен крупный текст о том, что совершить покупку не получится, а компания прикладывает усилия для возобновления продаж.

Спустя время после прогрузки сайта на нем все же появляется привычный интерфейс, однако функция покупки товаров остается недоступной. Указано, что уже принятые заказы обрабатываются.

Фото: скриншот / ikea.com

Утром в пятницу, 8 июля, на сайте IKEA появился баннер, в котором говорилось о приостановке распродажи в связи с отказом в работе интернет-магазина. Вечером того же дня компания сообщила о возобновлении продажи товаров после выходных.

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Маргарита Головатенко