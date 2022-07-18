IKEA ограничила для покупателей время пребывания на сайте до 15 минут
Шведская торговая сеть IKEA ограничила для пользователей время пребывания на сайте до 10-15 минут. Сообщение появилось на сайте магазина.
По истечении этого времени система может вернуть покупателя в очередь.
Шведская торговая сеть по продаже мебели объявила о старте онлайн-распродажи товаров с 5 июля, однако из-за большого притока посетителей сайт перестал функционировать. Утром в пятницу, 8 июля, IKEA объявила о приостановке продаж, тем же вечером на сайте появилась информация о возобновлении распродажи после выходных — в понедельник, 11 июля. Однако компании не удалось возобновить распродажу, функция покупки товаров оставалась недоступной. Позже IKEA запустила автоматическую очередь на странице ожидания на сайте.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым