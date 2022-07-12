IKEA запустила автоматическую очередь на странице ожидания сайта

Компания IKEA запустила автоматическую очередь на странице ожидания на сайте, такая информация приветствует посетителя страницы при ее открытии.

Очередь формируется автоматически при заходе на сайт. В сообщении указано, что время ожидания зависит от количества пользователей и может занять как несколько минут, так и более часа.

Страницу рекомендовано не обновлять — иначе система перенесет посетителя в конец очереди. На сайте все еще недоступны личный кабинет и список покупок, поэтому товары следует добавлять в корзину.

Фото: скриншот сайта / ikea.com

Шведская торговая сеть по продаже мебели объявила о старте онлайн-распродажи товаров с 5 июля, однако из-за большого притока посетителей сайт перестал функционировать.

Утром пятницы, 8 июля, IKEA объявила о приостановке продаж, тем же вечером на сайте появилась информация о возобновлении распродажи после выходных — в понедельник, 11 июля. Однако компании не удалось возобновить распродажу, функция покупки товаров оставалась недоступной.

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Маргарита Головатенко