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IKEA запустила автоматическую очередь на странице ожидания сайта

11:29, 12.07.2022
IKEA запустила автоматическую очередь на странице ожидания сайта
Фото: realnoevremya.ru

Компания IKEA запустила автоматическую очередь на странице ожидания на сайте, такая информация приветствует посетителя страницы при ее открытии.

Очередь формируется автоматически при заходе на сайт. В сообщении указано, что время ожидания зависит от количества пользователей и может занять как несколько минут, так и более часа.

Страницу рекомендовано не обновлять — иначе система перенесет посетителя в конец очереди. На сайте все еще недоступны личный кабинет и список покупок, поэтому товары следует добавлять в корзину.

Фото: скриншот сайта / ikea.com

Шведская торговая сеть по продаже мебели объявила о старте онлайн-распродажи товаров с 5 июля, однако из-за большого притока посетителей сайт перестал функционировать.

Утром пятницы, 8 июля, IKEA объявила о приостановке продаж, тем же вечером на сайте появилась информация о возобновлении распродажи после выходных — в понедельник, 11 июля. Однако компании не удалось возобновить распродажу, функция покупки товаров оставалась недоступной.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан

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