IKEA сняла ограничения по времени на сайте

Фото: Максим Кокунин

Шведская компания IKEA сняла ограничения по времени на онлайн-покупки для посетителей, об этом указано в сообщении на ее сайте.



Теперь посетитель может находиться на сайте в течение комфортного для него времени. Однако если система зафиксирует отсутствие активности в течение десяти минут, она вернет покупателя обратно в очередь ожидания.

Фото: скриншот / ikea.com

Шведская торговая сеть по продаже мебели объявила о старте онлайн-распродажи товаров с 5 июля, однако из-за большого притока посетителей сайт перестал функционировать. Утром в пятницу, 8 июля, IKEA объявила о приостановке продаж, тем же вечером на сайте появилась информация о возобновлении распродажи после выходных — в понедельник, 11 июля. Однако компании не удалось возобновить распродажу, функция покупки товаров оставалась недоступной.

Позже IKEA запустила автоматическую очередь на странице ожидания на сайте. В понедельник, 18 июля, IKEA ограничила для пользователей время пребывания на сайте до 10—15 минут.

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Маргарита Головатенко