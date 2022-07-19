Минобрнауки Татарстана раскритиковало семейное образование — число отказников от школ растет
«Они просто испугались»
Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин подверг критике новую тенденцию в российском обществе — переход на семейное образование. По его словам, численность отказников от традиционного школьного обучения и сторонников перехода на семейный формат в республике растет.
Общее число детей, предпочитающих такую форму образования, он не назвал. Вместе с этим Ильсур Хадиуллин отметил, что в этом году пять человек, которые обучались в семейном формате, не явились на сдачу ЕГЭ.
— У нас есть информация, что они просто испугались, год потеряли. Просто не явились. Почему не явились, чем они думают? Если бы они были в школе, хотя они проходили промежуточную аттестацию, тогда бы таких проблем не было, — возмущался глава Минобрнауки Татарстана.
Министр считает, что школьное образование нужно получать, находясь в учебном заведении, занимаясь с учителями:
— Это очень хорошая возможность, хорошая площадка для творчества. В школах с вами ваши соратники, ваши учителя, горячее питание. У нас — дисциплина, порядок и контроль. Тогда результаты ЕГЭ намного лучше, и ОГЭ, и ученики не боятся приходить на экзамен.
Ильсур Хадиуллин отметил, что открепившиеся от школ дети просто сидят дома, занимаясь с репетиторами — причем не все из них имеют специальное образование или лицензию. Он призвал «приходить в школы республики, заниматься в школах — и знание получите, и воспитание будет полноценное, и вы будете социализированы, жить в этой среде, в среде нашей — не дома сидеть, погружаться в эту среду виртуальную, ждать репетитора, а потом, когда наступает время сдачи ЕГЭ, ОГЭ, страшно бояться. Знаете, уже помочь им поздно».
Татарстанские чиновники за «взвешенный подход»
Власти Татарстана высказывали обеспокоенность наметившейся тенденцией к получению детьми образования вне школы еще три года назад. Год назад этот вопрос поднимал лично президент республики Рустам Минниханов.
С недоверием к семейному формату обучения относится и прокуратура Татарстана. В 2019-м на итоговой коллегии надзорного ведомства стало известно, что проверка, проведенная им, выявила значительные упущения в организации работы органов образования с обучающимися на дому и их родителями.
— Право выбора учащихся и их родителей никто не отрицает, но взвешенный подход необходим, — настаивал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Он обращал внимание, что не все способны при семейной форме обучения дать полноценное образование и социализировать ребенка.
В 2017 году образование вне школы получали 606 детей, в 2018-м их число достигло 898. По состоянию на февраль 2021-го в республике семейное обучение проходил 881 ребенок.
Неодобрительно к такому формату обучения отнеслись и в МВД по Татарстану. Глава ведомства Артем Хохорин в том же 2019-м заявил о формировании в республике «второго поколения салафитов» — о детях, воспитанных в семьях приверженцев ислама салафитского толка. Основной причиной, по которой родители забирали на обучение домой, он назвал идеологические и религиозные убеждения.
В семейной форме обучения и воспитании несовершеннолетних в закрытой от социума среде глава МВД по Татарстану увидел опасность. В связи с этим еще три года назад он поручил подчиненным выявлять таких детей и религиозные организации и взаимодействовать с органами образования в муниципалитетах.
С критикой семейного образования в начале прошлого года выступил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сделал акцент на тех же аспектах, на которые указали и силовики — качество знаний и социализацию.
— Это не очень хорошо. Мне кажется, что ребенок, который обучается на дому, не получит должного уровня образования, и вопрос социализации, какой он будет дальше: приспособленный — неприспособленный Мы понимаем, что есть религиозные предубеждения у родителей. У нас есть опыт создания православной гимназии и мусульманская школа. Думаю, эти направления надо развивать, но все эти школы должны придерживаться федерального стандарта. Дома — мы понимаем, как дома учиться, — высказался Минниханов.
Критика чиновников родителям не преграда
Однако несмотря не скептическое отношение чиновников, критику с их стороны и достаточно весомые аргументы против, татарстанские родители все чаще предпочитают школе обучение детей на дому. Как выяснило «Реальное время» в апреле 2022-го, в минувшем году число школьников, обучающихся в форме семейного образования и самообразования, в республике почти удвоилось — до 2 061 человека.
Как рассказывала интернет-газете жительница Казани Рая Демидова, которая выбрала для своего ребенка обучение на дому, на решение повлияли несколько факторов: «несбалансированная шестидневка в школах», нехватка образовательных организаций рядом с местом проживания. Кроме того, некоторые позитивно оценили опыт удаленки, на которой школьники сидели весной 2020-го из-за пандемии коронавируса.
Сказалась на тенденции перехода к семейному обучению и трагедия, которая произошла утром 11 мая 2021 года в казанской гимназии №175. После нее «многим стало просто страшно отправлять детей в школы», утверждала собеседница «Реального времени».
Однако какие бы аргументы в пользу семейного образования ни приводили родители, результаты, которые показывают дети на домашнем обучении, в пользу него не говорят. Качество образования у них заметно хромает, утверждают в Минобрнауки Татарстана.
— Качество образования детей, обучающихся в семейном формате, по государственной итоговой аттестации ниже средних результатов по Республике Татарстан, — рассказывали «Реальному времени» в ведомстве.
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комментарии
И таких причин лично я могу перечислять ещё долго. Адекватным родителям намного легче самим обучать ребёнка, чем поручать это дело школе со всеми их проблемами, которые этот самый министр не хочет решать уже очень долго. Может попробовать копать в обратном направлении, почему министры проваливают эту работу, а не наоборот, плеваться в сторону родителей?