Минобрнауки Татарстана раскритиковало семейное образование — число отказников от школ растет

Фото: Максим Платонов (архив)

«Они просто испугались»

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин подверг критике новую тенденцию в российском обществе — переход на семейное образование. По его словам, численность отказников от традиционного школьного обучения и сторонников перехода на семейный формат в республике растет.

Общее число детей, предпочитающих такую форму образования, он не назвал. Вместе с этим Ильсур Хадиуллин отметил, что в этом году пять человек, которые обучались в семейном формате, не явились на сдачу ЕГЭ.

— У нас есть информация, что они просто испугались, год потеряли. Просто не явились. Почему не явились, чем они думают? Если бы они были в школе, хотя они проходили промежуточную аттестацию, тогда бы таких проблем не было, — возмущался глава Минобрнауки Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Министр считает, что школьное образование нужно получать, находясь в учебном заведении, занимаясь с учителями:

— Это очень хорошая возможность, хорошая площадка для творчества. В школах с вами ваши соратники, ваши учителя, горячее питание. У нас — дисциплина, порядок и контроль. Тогда результаты ЕГЭ намного лучше, и ОГЭ, и ученики не боятся приходить на экзамен.

Ильсур Хадиуллин отметил, что открепившиеся от школ дети просто сидят дома, занимаясь с репетиторами — причем не все из них имеют специальное образование или лицензию. Он призвал «приходить в школы республики, заниматься в школах — и знание получите, и воспитание будет полноценное, и вы будете социализированы, жить в этой среде, в среде нашей — не дома сидеть, погружаться в эту среду виртуальную, ждать репетитора, а потом, когда наступает время сдачи ЕГЭ, ОГЭ, страшно бояться. Знаете, уже помочь им поздно».

Фото: Максим Платонов

Татарстанские чиновники за «взвешенный подход»

Власти Татарстана высказывали обеспокоенность наметившейся тенденцией к получению детьми образования вне школы еще три года назад. Год назад этот вопрос поднимал лично президент республики Рустам Минниханов.

С недоверием к семейному формату обучения относится и прокуратура Татарстана. В 2019-м на итоговой коллегии надзорного ведомства стало известно, что проверка, проведенная им, выявила значительные упущения в организации работы органов образования с обучающимися на дому и их родителями.

— Право выбора учащихся и их родителей никто не отрицает, но взвешенный подход необходим, — настаивал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Он обращал внимание, что не все способны при семейной форме обучения дать полноценное образование и социализировать ребенка.

Фото: Максим Платонов

В 2017 году образование вне школы получали 606 детей, в 2018-м их число достигло 898. По состоянию на февраль 2021-го в республике семейное обучение проходил 881 ребенок.

Неодобрительно к такому формату обучения отнеслись и в МВД по Татарстану. Глава ведомства Артем Хохорин в том же 2019-м заявил о формировании в республике «второго поколения салафитов» — о детях, воспитанных в семьях приверженцев ислама салафитского толка. Основной причиной, по которой родители забирали на обучение домой, он назвал идеологические и религиозные убеждения.

В семейной форме обучения и воспитании несовершеннолетних в закрытой от социума среде глава МВД по Татарстану увидел опасность. В связи с этим еще три года назад он поручил подчиненным выявлять таких детей и религиозные организации и взаимодействовать с органами образования в муниципалитетах.

Фото: Максим Платонов

С критикой семейного образования в начале прошлого года выступил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сделал акцент на тех же аспектах, на которые указали и силовики — качество знаний и социализацию.

— Это не очень хорошо. Мне кажется, что ребенок, который обучается на дому, не получит должного уровня образования, и вопрос социализации, какой он будет дальше: приспособленный — неприспособленный Мы понимаем, что есть религиозные предубеждения у родителей. У нас есть опыт создания православной гимназии и мусульманская школа. Думаю, эти направления надо развивать, но все эти школы должны придерживаться федерального стандарта. Дома — мы понимаем, как дома учиться, — высказался Минниханов.

Фото: Максим Платонов

Критика чиновников родителям не преграда

Однако несмотря не скептическое отношение чиновников, критику с их стороны и достаточно весомые аргументы против, татарстанские родители все чаще предпочитают школе обучение детей на дому. Как выяснило «Реальное время» в апреле 2022-го, в минувшем году число школьников, обучающихся в форме семейного образования и самообразования, в республике почти удвоилось — до 2 061 человека.

Как рассказывала интернет-газете жительница Казани Рая Демидова, которая выбрала для своего ребенка обучение на дому, на решение повлияли несколько факторов: «несбалансированная шестидневка в школах», нехватка образовательных организаций рядом с местом проживания. Кроме того, некоторые позитивно оценили опыт удаленки, на которой школьники сидели весной 2020-го из-за пандемии коронавируса.

Сказалась на тенденции перехода к семейному обучению и трагедия, которая произошла утром 11 мая 2021 года в казанской гимназии №175. После нее «многим стало просто страшно отправлять детей в школы», утверждала собеседница «Реального времени».



Фото: Максим Платонов

Однако какие бы аргументы в пользу семейного образования ни приводили родители, результаты, которые показывают дети на домашнем обучении, в пользу него не говорят. Качество образования у них заметно хромает, утверждают в Минобрнауки Татарстана.

— Качество образования детей, обучающихся в семейном формате, по государственной итоговой аттестации ниже средних результатов по Республике Татарстан, — рассказывали «Реальному времени» в ведомстве.

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Ангелина Панченко, Татьяна Демина