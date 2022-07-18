Главное о коронавирусе на 18 июля: переболевшие страдают бессонницей, пик заболеваемости возможен в августе

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на прошлой неделе незначительно снизилась заболеваемость COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 39 случаев заражения коронавирусом. Всего на 18 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 288. Выздоровели за весь период 149 687 человек, за сутки — ни одного. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 17 человек.

В Татарстане на прошлой неделе зафиксировано незначительное снижение заболеваемости коронавирусом. Так, с 11 по 17 июля в республике выявили 280 случаев заражения COVID-19, что на пять меньше, чем за предыдущие 7 дней. Кроме того, с 4 по 10 июля в Татарстане коронавирус выявили у 285 человек, а с начала месяца в зарегистрировано 693 случая заражения COVID-19.

Также стоит отметить, что на прошлой неделе выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом. В больницы попали 347 жителей республики, что на 60 больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день Татарстан находится в светло-оранжевой зоне по ситуации с коронавирусом на тепловой карте федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции. Все остальные регионы Приволжского федерального округа окрашены в желтый и красный цвета. Республика соответствует лишь трем из пяти критериев региона, свободного от COVID-19. Во-первых, «заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения», во-вторых, в республике выполняются требования по охвату тестированием на коронавирус, в-третьих, загруженность коечного фонда COVID-пациентами не превышает 30% от норматива.



Эффективность «ЭпиВакКороны» против поражения легких составила 2%

За последние сутки в России выявили 4 548 новых случаев коронавируса, выздоровел 2 531 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 494 844 человек, а выздоровевших — до 17 911 340. За сутки болезнь унесла жизни 35 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 916 человек.

Число случаев заражения COVID-19 в России на прошлой неделе превысило показатель предыдущих семи дней на 25%, следует из подсчетов ТАСС. Так, с 11 по 17 июля в стране зарегистрировали 28 тысяч заражений (это максимум с конца мая), тогда как с 4 по 10 июля — 22 тысячи. Заболеваемость в России растет третью неделю подряд, а коэффициент распространения инфекции в воскресенье достиг 1,34 — наибольшего значения с начала февраля. Кроме того, уже вторую неделю увеличивается и количество заболевших, которым требуется госпитализация: госпитализировали 8 тысяч человек против 7,6 тысячи за предыдущий аналогичный период (рост на 4,9%).

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вирус оспы обезьян не может распространиться так широко, как возбудитель COVID-19. По его словам, оспа обезьян — гораздо менее заразное заболевание, чем коронавирус. Он передается воздушно-капельным путем, в то время как оспой можно заразиться только при близком контакте с инфицированным человеком, добавил эксперт.

Ученые и медики из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) провели исследование, в результате которого выяснилось, что эффективность двудозной вакцины «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор» от какого-либо поражения легких составила лишь 2%. Аналогичный показатель для трех доз «Спутника V» (вакцинация двумя дозами плюс ревакцинация однодозным «Спутником Лайт») составляет 71%, для вакцины «КовиВак» — 46%, отмечается в работе исследователей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов рассказал, что новый пик заболеваемости коронавирусом случится в конце лета. По его словам, это связано с тем, что в крупные города из отпусков вернется первая волна отдыхающих. Он добавил, что следующий пик ожидается примерно в конце августа — начале сентября или в конце сентября — октябре, когда с отдыха вернутся остальные.

Вместе с этим он отметил, что военная спецоперация на Украине хорошо повлияла на здоровье россиян. Причина в том, что из-за санкций жители страны стали больше пользоваться отечественными курортами, что в свою очередь снизило уровень распространения коронавируса.

Также Сапронов сообщил, что до снятия статуса пандемии коронавируса может пройти еще несколько лет. Он отметил, что для этого в разных странах должно быть значительное снижение заболеваемости, тогда пандемия моет перейти в эпидемию, а потом в локальные вспышки. Специалист добавил, что распространенный сейчас «омикрон» может быть вытеснен при появлении нового возбудителя или при появлении другого генотипа коронавируса, который будет обладать еще большей способностью к заражению и вытеснит все остальные материнские штаммы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин заявил, что 30% вылечившихся от COVID-19 жалуются на бессонницу. По его словам, недуг проявляется не сразу, а через три-шесть месяцев после излечения. В настоящее время врачи прорабатывают механизмы лечения данного синдрома, добавил специалист.



Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что жители города могут сделать прививку от коронавируса без очередей, так как пока число вакцинаций не превысило результат прошлого года. Он уточнил, что в городе работает 181 пункт вакцинации взрослого населения, а запас вакцины составляет более 407 тысяч доз. Кроме вакцинации и ревакцинации, власти Северной столицы также рекомендовали жителям носить медицинские маски в общественных местах.

Главный государственный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в республике за последний месяц снизился с 17,5% до 10%. По его словам, вакцинация в регионе остается на низком уровне, так как население неохотно делает прививки. В период эпидподъема в предыдущие волны в пункты вакцинации ежедневно обращались до 1,2 тысячи человек. По состоянию на вчерашний день в Калмыкии первым компонентом вакцинированы 156,9 тысячи человек, полную иммунизацию прошли 151,8 тысячи, добавил он.

Жители Индии получили 2 млрд доз вакцин от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 562 443 449 человек, 6 369 529 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (89 542 107). На второй строчке — Индия (43 767 534), на третьей — Бразилия (33 301 118), на четвертой — Франция (32 881 809), на пятой — Германия (29 692 989).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 023 799). За ними следуют Бразилия (675 350), Индия (525 760), Россия (374 147, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (326 504).



С сегодняшнего дня министерство транспорта Узбекистана вернуло прерванные из-за пандемии коронавируса автобусные рейсы в Россию. Маршруты будет обслуживать ООО «Узавтотранс сервис» на автобусах Yutong. Они будут ходить в Казань, Москву и Санкт-Петербург. Стоимость билетов составит от 800 тысяч сумов ($73).



Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю превысило 6,5 млн, что на 0,7 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период, следует из подсчетов ТАСС. Так, в Европе продолжается очередной подъем заболеваемости. Самые высокие показатели сейчас в Германии, где в сутки регистрируют свыше 140 тысяч случаев. В странах Латинской Америки темпы распространения инфекции удалось стабилизировать. Резкий скачок отмечается и в Южной Корее, где уже регистрируют по 40 тысяч случаев инфицирования ежедневно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Суточный прирост числа случаев выявления заболевших в Японии, которая столкнулась с седьмой волной коронавируса, третий день подряд превышает 100 тысяч. Так, рост заболеваемости в воскресенье превысил 105,6 тысячи случаев. Накануне этот показатель обновил абсолютный максимум с начала пандемии, превысив 110,6 тысячи случаев. Больше всего случаев отмечено в Токио, где за сутки зафиксировали 17,7 тысячи случаев заражения, следом идет префектура Осака (10,8 тысячи) и прилегающая к столице префектура Канагава (8 тысяч).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что жители страны получили 2 млрд доз вакцин в ходе крупнейшей в мире программы вакцинации против коронавируса. Напомним, общенациональная кампания по бесплатной вакцинации от COVID-19 началась в Индии 18 месяцев назад. К настоящему времени 98% взрослого населения получили по меньшей мере одну дозу вакцины, 90% были вакцинированы полностью. Вакцины также получили свыше 80% индийцев в возрасте от 12 до 18 лет. Число вакцинированных детей превысило в Индии 50 млн.

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Максим Кокунин