Эффективность «ЭпиВакКороны» против поражения легких составила 2%

Эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов «дельта» и «омикрон» составила 2%. К такому выводу пришли исследователи из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС).



В работе авторы анализировали данные пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирус, которых направили на компьютерную томографию легких (КТ) в два амбулаторных центра МИБС в Санкт-Петербурге в период с 1 октября 2021 года по 28 апреля 2022-го, в этот период в России распространись штаммы «дельта» и «омикрон».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из более 6 тысяч привившихся двумя дозами «Спутника V» у 3 631 человека не было никакого поражения легких, у 3135 пациентов было какое-либо поражение, а у 52 человек легкие были поражены серьезно. Среди 304 привившихся «Эпиваккороной» не было повреждения у 104 человек, легкие были поражены у 210 пациентов, а еще у пяти поражение было серьезным. У 421 вакцинированного «Ковиваком» не было зарегистрировано поражений легких; их выявили у 400 человек, а у четверых поражение было серьезным, пишет РБК.



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Татьяна Леухина