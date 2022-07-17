Новости общества

20:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

20:31, 17.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане на этой неделе выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 11 по 17 июля в больницы попали 347 жителей республики, что на 60 больше, чем за предыдущую неделю подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

С 4 по 10 июля в Татарстане госпитализировали 287 человек, заразившихся коронавирусом. Всего с начала месяц в республике в больницы попали 758 жителей.

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 153 249 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 149 687 жителей республики, умерли — 1 996.

Фото: Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 17 июля читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также