В Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на этой неделе выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 11 по 17 июля в больницы попали 347 жителей республики, что на 60 больше, чем за предыдущую неделю подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

С 4 по 10 июля в Татарстане госпитализировали 287 человек, заразившихся коронавирусом. Всего с начала месяц в республике в больницы попали 758 жителей.

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 153 249 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 149 687 жителей республики, умерли — 1 996.



Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина