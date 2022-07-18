Вирусолог заявил, что оспа обезьян не распространится так широко, как COVID-19
Вирус оспы обезьян не может распространиться так широко, как возбудитель COVID-19. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Оспа обезьян — гораздо менее заразное заболевание, чем коронавирус.
— Широкое распространение этого вируса на десятки тысяч, сотни тысяч и тем более миллионы людей нам не грозит, — уточнил специалист.
Коронавирус передается воздушно-капельным путем, в то время как вирусом оспы обезьян можно заразиться только при близком контакте с инфицированным человеком, передает Sputnik.
На прошлой неделе директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов заявил, что текущее развитие ситуации с оспой обезьян в России не требует каких-то масштабных кампаний, например, поголовной вакцинации населения. Пока эпидемиологический порог, который бы обосновал кардинальные меры, не преодолен.
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