Татарстан продолжает оставаться в светло-оранжевой зоне по ситуации с коронавирусом

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день Татарстан находится в светло-оранжевой зоне по ситуации с коронавирусом на тепловой карте федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции. Все остальные регионы Приволжского федерального округа окрашены в желтый и красный цвета.

Татарстан соответствует лишь трем из пяти критериев региона свободного от COVID-19. Во-первых, «заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения», во-вторых, в республике выполняются требования по охвату тестированием на коронавирус, в-третьих, загруженность коечного фонда COVID-пациентами не превышает 30% от норматива.

Вместе с этим Татарстан не отвечает критерию «занятость коек с ИВЛ меньше 0,1». Также в республике уровень коллективного иммунитета не достигает установленной планки в 80%. На 15 июля он оценивается в 8,3%.

Скриншот стопкоронавирус.рф

Напомним, что весной Татарстан находился некоторое время в «красной зоне». В нее относят регионы России, в которых выявлено свыше 150 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения за семь суток, а также территории, в которых тестирование не достигло количества 300 человек на 100 тысяч жителей в день.

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 153 249 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 149 687 жителей республики, умерли — 1 996.

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Татьяна Демина