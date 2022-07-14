ВОЗ: масочный режим — основной инструмент в борьбе с COVID-19

Масочный режим должен стать ключевым инструментом государств в борьбе с распространением COVID-19 в случае роста заболеваемости. Об этом заявили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Там отметили, что маски — испытанная и проверенная мера для предотвращения распространения COVID-19, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что страны мира должны вернуть меры по профилактике COVID-19, в частности ношение масок и проветривание помещений. Сейчас наибольшую опасность представляет подвариант Omicron BA.2.75. Он может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции.



На прошлой неделе он сообщал что в мире за последние 2 недели выросла заболеваемость COVID-19 на 30%. В Европе и Америке волнами распространяются варианты коронавируса BA.4 и BA.5. В Индии обнаружили новый подвид BA.2.75, за которым организация ведет наблюдение.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина