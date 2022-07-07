Глава ВОЗ сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в мире

В мире за последние 2 недели выросла заболеваемость COVID-19 на 30%. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

В Европе и Америке волнами распространяются варианты коронавируса BA.4 и BA.5. В Индии обнаружили новый подвид BA.2.75, за которым организация ведет наблюдение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— По мере изменения вируса COVID-19 защита, обеспечиваемая вакцинацией, которая все еще действительно эффективна для предотвращения серьезных форм заболевания и смерти, ослабевает. Снижение иммунитета подчеркивает важность ревакцинации, особенно для групп риска, — передает «РИА Новости» слова гендиректора ВОЗ.

На этой неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что в России доля подвидов омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 среди выявляемых случаев увеличилась за неделю с 3,69% до 6,57%.



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Татьяна Леухина