ВОЗ призвала страны мира вернуть масочный режим

Страны мира должны вернуть меры по профилактике COVID-19, в частности ношение масок и проветривание помещений. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти. Это создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медработников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности, — передает слова Гебрейесуса Sky News.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что сейчас наибольшую опасность представляет подвариант Omicron BA.2.75. Он может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции.

На этой неделе министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 фиксируется в ряде стран, но в России ситуация стабильная.

За последние сутки в России зафиксировали 3 929 случаев заболевания COVID-19 — это на 927 человек больше, чем за прошлые сутки.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина