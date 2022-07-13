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ВОЗ призвала страны мира вернуть масочный режим

18:55, 13.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
ВОЗ призвала страны мира вернуть масочный режим
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Страны мира должны вернуть меры по профилактике COVID-19, в частности ношение масок и проветривание помещений. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти. Это создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медработников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности, — передает слова Гебрейесуса Sky News.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что сейчас наибольшую опасность представляет подвариант Omicron BA.2.75. Он может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции.

На этой неделе министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 фиксируется в ряде стран, но в России ситуация стабильная.

За последние сутки в России зафиксировали 3 929 случаев заболевания COVID-19 — это на 927 человек больше, чем за прошлые сутки.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:06
    Надо думать, столько массовых мероприятий один за другим
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