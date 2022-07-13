В Казани вновь закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана на сегодняшний нет в наличии однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Об этом свидетельствуют данные telegram-бота «Вакцинация Казань».

Накануне «Спутник Лайт» был доступен для вакцинации. На сегодняшний день в наличии лишь две двухкомпонентные вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

«КовиВака» в казанских пунктах вакцинации нет. О том, что это вакцины не осталось, «Реальное время» сообщало еще на прошлой неделе.

Скриншот telegram-бота «Вакцинация Казань»

В начале лета «Реальное время» выяснило, что «Спутник Лайт» последний раз поступал в столицу Татарстана 22 января. В Управлении здравоохранения по Казани рассказывали, что вакцина уже закончилась.

Однако в конце июня «Спутник Лайт» в городе появился — он был доступен в Авиастроительном районе. По данным на утро 26 июня, в городской больнице №11 было доступно 20 доз препарата. В начале июля вакцина снова закончилась.



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Татьяна Демина