В Казани вновь закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана на сегодняшний день нет в наличии однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом свидетельствуют данные telegram-бота «Вакцинация Казань».

В начале июня «Реальное время» сообщало, что «Спутник Лайт» последний раз поступал в Казань 22 января. В Управлении здравоохранения по городу рассказывали, что препарат уже закончился.

Однако в конце июня «Спутник Лайт» появился в Авиастроительном районе Казани. По данным на утро 26 июня, в городской больнице №11 было доступно 20 доз препарата.



Скриншот Telegram-бота «Вакцинация Казань»

3 июля «Спутник Лайт» еще имелся в наличии. Об этом свидетельствовали данные telegram-бота «Вакцинация Казань».

На сегодняшний день казанцам доступны вакцины против COVID-19 «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В наличии обе дозы каждого препарата.

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Татьяна Демина