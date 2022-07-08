В Казани вновь появилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт», но пропал «КовиВак»

Фото: Максим Платонов

В Казани вновь появилась однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт». В начале недели сведения о ней в telegram-боте «Вакцинация Казань» отсутствовали.

Согласно данным telegram-бота, «Спутник Лайт» есть в Кировском районе столицы Татарстана. Привиться вакциной можно в клинической больнице №2 по адресу: Лазарева, 7. В наличии 20 штук.

Вместе с этим исчезла двухкомпонентная вакцина «КовиВак». По данным telegram-бота «Вакцинация Казань», на 5 июля она еще была в наличии.

Скриншот telegram-бота «Вакцинация Казань»

В начале июня «Реальное время» сообщало, что «Спутник Лайт» последний раз поступал в Казань 22 января. В Управлении здравоохранения по городу рассказывали, что препарат уже закончился.

Однако в конце июня «Спутник Лайт» появился в Авиастроительном районе Казани. По данным на утро 26 июня, в городской больнице №11 было доступно 20 доз препарата. В начале июля его снова не было .



Жители Казани на сегодняшний день могут сделать прививку от COVID-19 вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 1 июля вакцинировались 2 531 906 татарстанцев.



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Татьяна Демина