В Казани вновь появилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт», но пропал «КовиВак»
В Казани вновь появилась однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт». В начале недели сведения о ней в telegram-боте «Вакцинация Казань» отсутствовали.
Согласно данным telegram-бота, «Спутник Лайт» есть в Кировском районе столицы Татарстана. Привиться вакциной можно в клинической больнице №2 по адресу: Лазарева, 7. В наличии 20 штук.
Вместе с этим исчезла двухкомпонентная вакцина «КовиВак». По данным telegram-бота «Вакцинация Казань», на 5 июля она еще была в наличии.
В начале июня «Реальное время» сообщало, что «Спутник Лайт» последний раз поступал в Казань 22 января. В Управлении здравоохранения по городу рассказывали, что препарат уже закончился.
Однако в конце июня «Спутник Лайт» появился в Авиастроительном районе Казани. По данным на утро 26 июня, в городской больнице №11 было доступно 20 доз препарата. В начале июля его снова не было .
Жители Казани на сегодняшний день могут сделать прививку от COVID-19 вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 1 июля вакцинировались 2 531 906 татарстанцев.
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