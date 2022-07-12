Казань заняла третье место в Татарстане по уровню регистрируемой безработицы

Казань оказалась в числе муниципалитетов Татарстана в самым высоким уровнем регистрируемой безработицы в прошлом месяце — она заняла третью строку с уровнем 0,62%, такие данные приводит Минтруд республики.



Всего уровень регистрируемой безработицы по Татарстану составил 0,51% (10 430 безработных).

На первом месте по этому показателю среди муниципалитетов — Пестречинский район (0,82%), на втором — Альметьевский район (0,65%). Самый низкий уровень зафиксирован в Ютазинском, Лаишевском и Мензелинском районах.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

По состоянию на 1 июля в Казани официальный статус безработного имел 4 101 человек. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».

Санкции, обрушившиеся на Россию после начала военной спецоперации, так или иначе отразились и на рынке труда. Некоторые иностранные компании ушли из России, другие приостановили деятельность, а отечественный бизнес замер в ожидании, что будет дальше, из-за чего, в частности, приостановил набор новых сотрудников. О том, как как санкции сказались на рынке труда Казани, читайте в материале интернет-газеты.



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Маргарита Головатенко