Казанцам предлагают вакансии в торговле и строительстве, но они ищут творческую работу

Фото: Ринат Назметдинов

Компании вновь занялись поиском сотрудников

Санкции, обрушившиеся на Россию после начала военной спецоперации, так или иначе отразились и на рынке труда. Некоторые иностранные компании ушли из России, другие приостановили деятельность, а отечественный бизнес замер в ожидании, что будет дальше, из-за чего, в частности, приостановил набор новых сотрудников.

Как рассказали «Реальному времени» в сервисе «Авито.Работа», в начале 2022 года зафиксировано снижение активности работодателей.

— Рынок труда теснее всего связан с экономикой, и мы всегда наблюдаем очень быструю реакцию бизнеса на изменения. Как и в любой кризисной ситуации, компании приостанавливают наем, и мы увидели это в начале квартала, — сообщил управляющий директор платформы «Авито.Работа» Артем Кумпель.

Однако сейчас работодатели уже отошли от «шока» и вновь занялись поиском сотрудников. Так, по итогам второго квартала количество вакансий в Казани увеличилось на 9%. Сейчас насчитывается более 11 тысяч свободных рабочих мест.

Фото: realnoevremya.ru

Рост числа вакансий зафиксировал и рекрутинговый портал Superjob.ru. Как заявили там «Реальному времени», число предложений от работодателей на казанском рынке труда за месяц увеличилось на 14%. Однако за год количество вакансий упало на 26%.

В сотрудниках нуждаются сферы продаж и строительства

В Казани одна из сфер, что испытывает кадровый голод, — продажи. На нее приходится большинство вакансий. Вместе с ней нехватку кадров испытывает и такая группа профессий, как «Производство, сырье, сельское хозяйство». Так, на «Авито.Работа» на каждую из них приходится по 16% от числа всех вакансий.

Еще одна сфера, нуждающаяся в специалистах, — строительство. Это вполне можно объяснить оттоком мигрантов. Если в 2020—2021 годах это было связано с коронавирусом, то в текущем году это уже геополитические причины. Так, после отключения некоторых банков от SWIFT у мигрантов возникали проблемы с переводом денег на родину. Наряду со строительством потребность в работниках испытывают также смежные сферы — проектирование и недвижимость.

Фото: Максим Платонов

Не хватает работодателям и специалистов в транспортно-логистической сфере. На вакансии в этой категории на «Авито.Работа» приходится 11%, то есть каждое десятое объявление о поиске сотрудника.

От искусства до управления персоналом

Активнее на казанском рынке труда стали вести себя соискатели. Так, по сравнению с прошлым годом количество откликов на вакансии среди них взлетело чуть ли не в два раза, на 43%. За квартал их активность подросла на 9%.

Наибольший интерес жители столицы Татарстана стали проявлять к вакансиям в сфере искусства и развлечений — активность возросла в 1,6 раза. На втором месте оказался консалтинг, работой в котором казанцы стали интересоваться в полтора раза чаще. В 1,4 раза выросло количество откликов на вакансии в маркетинге и рекламе, банковском деле и сфере управления персоналом, сообщили в «Авито.Работа».

— Несмотря на уход иностранных брендов, паники на рынке труда нет. Вышедшие на рынок труда соискатели частично закрыли потребность в персонале в ретейле и общепите, которая наблюдалась в Казани, — отмечают в Superjob.

Фото: Ринат Назметдинов

Стоит отметить, что запросы работодателей в сфере продаж могут быть удовлетворены. По сравнению с июлем прошлого года число резюме в этой сфере увеличилось почти на четверть — 23%. За месяц их количество осталось почти тем же, уменьшившись всего на 2%, рассказали в Superjob.

Зафиксировано снижение числа резюме в сфере общепита. За месяц их стало меньше на 6%, за год — на 3%.



Почти 2,5 тыс. казанцев в простое, 500 — в шаге от увольнения

Как рассказывал в начале недели директор Центра занятости Казани Тимур Муллин, несмотря на текущую экономическую ситуацию, «возникшую вследствие санкционного давления и ухода иностранного бизнеса из России», ситуация на рынке труда столицы Татарстана по итогам первого полугодия «остается стабильной». Численность рабочей силы составляет 643 тысячи человек, что на 2 100 человек больше, чем в 2021 году.



— Тенденции по росту безработицы в Казани не наблюдается. На конец первого полугодия уровень регистрируемой безработицы составил 0,64% от численности рабочей силы, что на порядок ниже уровня прошлого года, — обратил внимание Тимур Муллин.



В то же время с начала 2022 года все же произошло снижение числа вакансий по городу, хоть и «незначительное». В настоящий момент в Казани размещено 19 100 вакансий, тогда как год назад их было 20,5 тысячи. Больше всего пострадал рынок труда в строительстве — там число вакансий снизилось за год на 18%. В торговле — на 6%, производстве — на 14%, гостиничном бизнесе — на 13%.

Фото: Максим Платонов

Спад, тем не менее, затрагивает в большей степени административный персонал, уверяют в Центре занятости Казани. 264 работодателя планируют освободить 500 человек, в простое находятся еще 2 400 работников, в режиме неполной занятости — 1 400 сотрудников.



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Татьяна Демина