В Казани зарегистрировано более 4,1 тысячи безработных — это много или мало?

По состоянию на 1 июля в Казани официальный статус безработного имеет 4 101 человек. Об этом сообщил директор Центра занятости населения столицы Татарстана Тимур Муллин.

Чаще всего трудоустроиться желают казанцы в возрасте от 30 до 54 лет — 66%, а реже всего — 7% — горожане в возрасте 55 лет и старше. Кроме того, работу ищут подростки и молодежь в возрасте от 14 до 29 лет, их количество составляет 26%.

4 101 безработный в Казани — это:

39,42% от общего числа безработных в Татарстане — на начало июня их было 10,4 тысячи человек.

от общего числа безработных в Татарстане — на начало июня их было 10,4 тысячи человек. 0,14% от числа безработных в России — 2,946 миллиона.

от числа безработных в России — 2,946 миллиона. В 4,6 раза меньше , чем вакансий в Казани на данный момент — 19,1 тысячи.

, чем вакансий в Казани на данный момент — 19,1 тысячи. На 280 человек больше , чем в апреле — тогда в Казани был зарегистрирован 3 821 безработный. Это минимальный показатель за этот год.

, чем в апреле — тогда в Казани был зарегистрирован 3 821 безработный. Это минимальный показатель за этот год. В 4,1 раза меньше , чем в январе 2021-го — 17 088 безработных.

, чем в январе 2021-го — 17 088 безработных. В 1,7 раза больше числа казанских работников, которые находятся в простое — 2,4 тысячи.

числа казанских работников, которые находятся в простое — 2,4 тысячи. В 2,4 раза меньше , чем год назад — тогда безработными числились 9 817 человек.

, чем год назад — тогда безработными числились 9 817 человек. В 13,8 раза меньше , чем в Москве — там 56 600 безработных.

, чем в Москве — там 56 600 безработных. Более чем в два раза меньше , чем в Нижегородской области — 8,4 тысячи безработных.

, чем в Нижегородской области — 8,4 тысячи безработных. В 4,2 раза меньше , чем в Санкт-Петербурге — 17 599 человек.

, чем в Санкт-Петербурге — 17 599 человек. Примерно на 800 безработных больше , чем в Тульской области — 3,3 тысячи человек.

, чем в Тульской области — 3,3 тысячи человек. На 1 585 человек больше , чем в Марий Эл — 2 516 безработных.

, чем в Марий Эл — 2 516 безработных. На пару сотен меньше , чем в Чувашии — 4 335 безработных.

Дарья Пинегина