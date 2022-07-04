Почти 2,5 тысячи работников в простое: как санкции сказались на рынке труда Казани

Фото: Максим Платонов

«Тенденции по росту безработицы в Казани не наблюдается»

Директор Центра занятости Казани Тимур Муллин рассказал на «деловом понедельнике» в мэрии города, что, несмотря на текущую экономическую ситуацию, «возникшую вследствие санкционного давления и ухода иностранного бизнеса из России», ситуация на рынке труда столицы Татарстана по итогам первого полугодия «остается стабильной». Численность рабочей силы составляет 643 тысячи человек, что на 2 100 человек больше, чем в 2021 году.

— Тенденции по росту безработицы в Казани не наблюдается. На конец первого полугодия уровень регистрируемой безработицы составил 0,64% от численности рабочей силы, что на порядок ниже уровня прошлого года (тогда она составляла 1,53%, — прим. ред.), — заверил Тимур Муллин.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество безработных в Казани уменьшилось в 2,4 раза. 4 300 человек из числа обратившихся были трудоустроены — это 50%, отметил в своем докладе глава Центра занятости Казани.

Фото: kzn.ru

Больше всего граждан были трудоустроены в таких отраслях, как транспорт, торговля, промышленность, здравоохранение и строительство.

Нельзя твердо сказать, что «рынок труда вернулся в свои берега»

В то же время с начала 2022 года все же произошло снижение числа вакансий по городу, хоть и «незначительное». В настоящий момент в Казани размещено 19 100 вакансий, тогда как год назад их было 20,5 тысячи. Больше всего пострадал рынок труда в строительстве — там число вакансий снизилось за год на 18%. В торговле — на 6%, производстве — на 14%, гостиничном бизнесе — на 13%.

Фото: Максим Платонов

Спад, тем не менее, затрагивает в большей степени административный персонал, уверяют в Центре занятости Казани. 264 работодателя планируют освободить 500 человек, в простое находятся еще 2 400 работников, в режиме неполной занятости — 1 400 сотрудников.

— Простой произошел вследствие обрыва логистических цепочек, что привело к нарушению поставок сырья и готовой продукции, а также из-за смены собственников в связи с уходом иностранного бизнеса. Предприятия вынуждены перестраивать свою работу в новых экономических условиях. Но ряд организаций, объявивших о простое, планируют ребрендинг — следовательно, за работниками сохраняются рабочие места, — отметил Муллин.

Он также заверил, что даже высвобождение рабочей силы не приведет к росту безработицы — из-за диверсификации экономики Казани: трудовые ресурсы в теории можно перераспределить из одной отрасли в другую. В то же время, заметил глава исполкома Казани Рустем Гафаров, нельзя твердо сказать, что «рынок труда вернулся в свои берега», так как иностранные компании все же сворачивают свою деятельность — большей частью в торговле.

Всего с начала года в Центр занятости в поисках подходящей работы обратились почти 9 тысяч человек, что на 4 тысячи меньше, чем в первом полугодии 2021 года (тогда обратились с начала года 13 144 горожанина). Более половины из них — в возрасте 30—54 лет. Лишь 26% ищущих работу от 14 до 29 лет. 4 101 человек так и остался безработным к 1 июля 2022 года. Для сравнения, на 1 января 2021 года в Казани было зарегистрировано 17 тысяч безработных, и к 1 июля 2021 года показатель снизился до 9,8 тысячи.

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Сергей Афанасьев