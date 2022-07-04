В Казани количество безработных за год уменьшилось более чем в 2 раза

Фото: Максим Платонов

В Казани на 1 июля на учете в центрах занятости населения зарегистрированы 4,1 тыс. безработных, тогда как по состоянию на 1 июля прошлого года число безработных составляло 9,8 тыс. человек. Так, по сравнению с 2021 годом прошлого года количество безработных уменьшилось в 2,4 раза.



На конец первого полугодия уровень регистрируемой безработицы составил 0,64% от численности рабочей силы — это ниже показателя аналогичного периода прошлого года (1,53%)

С начала года в органы службы занятости города обратились почти 9 тыс. человек — этот показатель также меньше прошлогоднего на 4 тысячи. Из общего числа обратившихся трудоустроены 4,3 тыс. граждан, сообщили в мэрии Казани.

Количество вакансий по сравнению с прошлым годом снизилось. В службу занятости подали 19,1 тыс. вакансий от 1,5 тыс. работодателей. Спад наблюдается в сферах строительства (-17%), торговли (-6%), производства (-14%), гостиничного и ресторанного бизнеса (-13%), в большей мере среди административного персонала.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России уровень безработицы в мае текущего года снизился до нового исторического минимума в 3,9%. В апреле этот показатель оценивался в 4%.



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Маргарита Головатенко