В Татарстане прививку против COVID-19 сделали более 2,5 миллиона человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане по состоянию на 1 июля прививку против коронавируса сделали 2 531 906 человек. За неделю их число выросло на 2 568, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Завершили курс вакцинации против коронавируса, то есть получили оба компонента прививки, 2 466 573 татарстанца. За минувшие семь дней их стало больше на 4 362, подсчитало «Реальное время».

Фото: realnoevremya.ru

Как рассказал на прошлой неделе замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, жители республики потеряли интерес к вакцинации против COVID-19. Он напомнил, что ревакцинироваться надо каждые шесть месяцев.

Ревакцинацию на 24 июня в Татарстане прошли 324 265 человек. Сделать повторную прививку должны 1 миллион 535 тысяч жителей республики.

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Татьяна Демина