Казанский зоопарк примет участие в программе выпуска снежного барса в дикую природу

Казанский зоопарк будет участвовать в программе выпуска в дикую природу краснокнижных снежных барсов. Об этом сообщает ТАСС.

Программу также поддержат зоопарки из Новосибирска и Красноярска. Сейчас они формируют группу специалистов, которая будет проводить исследования.

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказал, что местом выпуска животных должен стать Саяно-Шушенский заповедник. Он добавил, что в планах также сотрудничество с Дальневосточным зоосадом по выпуску в дикую природу манула — хищного млекопитающего из семейства кошачьих.

Отмечается, что на данный момент в Саяно-Шушенском заповеднике регулярно регистрируются шесть особей снежного барса: два подросших котенка 2020 года рождения, самка и три взрослых самца.

Фото: pixabay.com

28 декабря стало известно, что в рамках соглашения о сотрудничестве с Татарстаном на Алтае планируется создать Центр по сохранению, разведению и реабилитации редких видов млекопитающих. В организации будет лаборатория по изучению генетики и биологии снежного барса и других диких кошек. Кроме того, на Алтае объявили 2022 год Годом снежного барса в регионе.

Максим Кокунин