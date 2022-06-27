Главное о коронавирусе на 27 июня: риск развития сердечных патологий, нулевая смертность за месяц в Татарстане

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 20 по 26 июня заболеваемость COVID-19 уменьшилась на 29,4%

За последние сутки в Татарстане выявлено 50 случаев заражения коронавирусом. Всего на 27 июня общее количество инфицированных в республике достигло 152 416. Выздоровели за весь период 148 551 человек, в том числе 3 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 татарстанцев, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировано еще 19 пациентов.

На прошлой неделе число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане сократилось на 13,6% по сравнению с предыдущими семью днями, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. С 20 по 26 июня с коронавирусом госпитализировали 261 татарстанца. За предыдущую неделю, с 13 по 19 июня, в республике в больницы попали 302 заболевших.

В Татарстане с 20 по 26 июня заболеваемость COVID-19 уменьшилась на 29,4% по сравнению с предыдущей неделей. С 20 по 26 июня в Татарстане коронавирус выявили у 414 человек. С 13 по 19 июня в республике зарегистрировали 586 случаев заражения COVID-19.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за месяц не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Последний раз о летальных исходах, причиной которых стал COVID-19, сообщалось 25 мая — умерли два человека. Всего умерли 1 995 человек.

Из Татарстана в хадж отправились первые две группы паломников — по 49 человек в каждой. В республику они вернутся 21 июля. Требования к участникам хаджа определяла Саудовская Аравия. В частности, она установила, что паломники не могут быть старше 65 лет, они должны иметь 10-летний биометрический загранпаспорт со сроком окончания действия не менее шести месяцев на дату поездки. Кроме того, они должны быть вакцинированы от коронавируса «Спутником V». Перед поездкой им необходимо сдать ПЦР-тест.

Ковидная амнистия в Ростовской области

За последние сутки в России выявили 2 683 новых случая коронавируса, выздоровели 2 683 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 421 564 человека, а выздоровевших — до 17 847 868. За сутки болезнь унесла жизни 51 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 380 943 человека.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что пандемия коронавируса заканчивается, но навсегда остается стремление помогать другим: «Сотни тысяч волонтеров по всей стране пошли помогать врачам в красные зоны, в поликлиники, пошли разносить продукты и лекарства пожилым людям домой, помогать приютам для животных, в домах инвалидов, домах престарелых».

В Ростовской области отменили режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса. На территории региона 1 июня отменили все ковидные ограничения, включая масочный режим.



Фото: Максим Платонов





Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто заявил, что у большого количества пациентов, которые перенесли коронавирус, выявляют превышение ряда показателей, свидетельствующих о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, отсроченным эффектом перенесенного COVID-19 могут стать патологические изменения в миокарде как в силу влияния самого вируса, так и за счет нарушения иммунных механизмов.

большого количества пациентов, которые перенесли коронавирус, выявляют превышение ряда показателей, свидетельствующих о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, отсроченным эффектом перенесенного COVID-19 могут стать патологические изменения в миокарде как в силу влияния самого вируса, так и за счет нарушения иммунных механизмов. Три районных суда Ростова прекратили производство по делам, возбужденным по «антиковидным статьям». О введении ковидной амнистии в Ростовской области сообщил телеканал «Дон 24» со ссылкой на источник в органах судебного надзора.

Смертность из-за коронавируса в мире увеличилась впервые за месяц

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 543 599 476 человек, 6 329 060 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (86 967 639). На второй строчке — Индия (43 407 046), на третьей — Бразилия (32 023 166), на четвертой — Франция (30 714 200), на пятой — Германия (27 771 911).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 015 938). За ними следуют Бразилия (670 229), Индия (525 020), Россия (373 189, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 576).

Группа экспертов при Управлении по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов Южной Кореи рекомендовала одобрить первую в стране вакцину от коронавируса — она называется GBP510, также известная как SKYCovione. Ее разработала южнокорейская компания SK Bioscience в сотрудничестве с научным институтом при Университете Вашингтона в США.

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире на этой неделе превысило 4,2 млн, что на 800 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период — это уровень второй половины мая, подсчитал ТАСС.

При этом смертность из-за коронавируса увеличилась впервые за месяц — всего за семь дней из-за COVID-19 умерли 9,7 тысячи человек, что на 1 тысячу больше, чем на прошлой неделе.

Дарья Пинегина