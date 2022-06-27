Главное о коронавирусе на 27 июня: риск развития сердечных патологий, нулевая смертность за месяц в Татарстане
В Татарстане с 20 по 26 июня заболеваемость COVID-19 уменьшилась на 29,4%
За последние сутки в Татарстане выявлено 50 случаев заражения коронавирусом. Всего на 27 июня общее количество инфицированных в республике достигло 152 416. Выздоровели за весь период 148 551 человек, в том числе 3 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 татарстанцев, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировано еще 19 пациентов.
- На прошлой неделе число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане сократилось на 13,6% по сравнению с предыдущими семью днями, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. С 20 по 26 июня с коронавирусом госпитализировали 261 татарстанца. За предыдущую неделю, с 13 по 19 июня, в республике в больницы попали 302 заболевших.
- В Татарстане с 20 по 26 июня заболеваемость COVID-19 уменьшилась на 29,4% по сравнению с предыдущей неделей. С 20 по 26 июня в Татарстане коронавирус выявили у 414 человек. С 13 по 19 июня в республике зарегистрировали 586 случаев заражения COVID-19.
- В Татарстане за месяц не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Последний раз о летальных исходах, причиной которых стал COVID-19, сообщалось 25 мая — умерли два человека. Всего умерли 1 995 человек.
- Из Татарстана в хадж отправились первые две группы паломников — по 49 человек в каждой. В республику они вернутся 21 июля. Требования к участникам хаджа определяла Саудовская Аравия. В частности, она установила, что паломники не могут быть старше 65 лет, они должны иметь 10-летний биометрический загранпаспорт со сроком окончания действия не менее шести месяцев на дату поездки. Кроме того, они должны быть вакцинированы от коронавируса «Спутником V». Перед поездкой им необходимо сдать ПЦР-тест.
Ковидная амнистия в Ростовской области
За последние сутки в России выявили 2 683 новых случая коронавируса, выздоровели 2 683 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 421 564 человека, а выздоровевших — до 17 847 868. За сутки болезнь унесла жизни 51 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 380 943 человека.
- Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что пандемия коронавируса заканчивается, но навсегда остается стремление помогать другим: «Сотни тысяч волонтеров по всей стране пошли помогать врачам в красные зоны, в поликлиники, пошли разносить продукты и лекарства пожилым людям домой, помогать приютам для животных, в домах инвалидов, домах престарелых».
- В Ростовской области отменили режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса. На территории региона 1 июня отменили все ковидные ограничения, включая масочный режим.
- Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто заявил, что у большого количества пациентов, которые перенесли коронавирус, выявляют превышение ряда показателей, свидетельствующих о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, отсроченным эффектом перенесенного COVID-19 могут стать патологические изменения в миокарде как в силу влияния самого вируса, так и за счет нарушения иммунных механизмов.
- Три районных суда Ростова прекратили производство по делам, возбужденным по «антиковидным статьям». О введении ковидной амнистии в Ростовской области сообщил телеканал «Дон 24» со ссылкой на источник в органах судебного надзора.
Смертность из-за коронавируса в мире увеличилась впервые за месяц
В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 543 599 476 человек, 6 329 060 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (86 967 639). На второй строчке — Индия (43 407 046), на третьей — Бразилия (32 023 166), на четвертой — Франция (30 714 200), на пятой — Германия (27 771 911).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 015 938). За ними следуют Бразилия (670 229), Индия (525 020), Россия (373 189, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 576).
- Группа экспертов при Управлении по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов Южной Кореи рекомендовала одобрить первую в стране вакцину от коронавируса — она называется GBP510, также известная как SKYCovione. Ее разработала южнокорейская компания SK Bioscience в сотрудничестве с научным институтом при Университете Вашингтона в США.
- Число новых случаев заражения коронавирусом в мире на этой неделе превысило 4,2 млн, что на 800 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период — это уровень второй половины мая, подсчитал ТАСС.
- При этом смертность из-за коронавируса увеличилась впервые за месяц — всего за семь дней из-за COVID-19 умерли 9,7 тысячи человек, что на 1 тысячу больше, чем на прошлой неделе.
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