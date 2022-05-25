В Татарстане за сутки зарегистрировали 147 новых случаев COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 147 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 25 мая в республике выявлено 149 298 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 144 374 человека, в том числе 146 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 995 человек, в том числе двое за последние сутки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне сообщалось, что в Татарстане выявили 153 новых заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».



Дарья Акимова