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В Татарстане за сутки зарегистрировали 147 новых случаев COVID-19

11:12, 25.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки зарегистрировали 147 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 147 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 25 мая в республике выявлено 149 298 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 144 374 человека, в том числе 146 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 995 человек, в том числе двое за последние сутки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне сообщалось, что в Татарстане выявили 153 новых заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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