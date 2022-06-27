Первые две группы паломников из Татарстана отправились в хадж

Из Татарстана в хадж отправились первые две группы паломников — по 49 человек в каждой. В республику они вернутся 21 июля.

Татарстанцы отправились в хадж под руководством преподавателей медресе «Мухаммадия» Зульфата хазрата Габдуллина и Айрата хазрата Яруллина, сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана. Также каждую группу паломников сопровождают врачи.

В хадж первые две группы отправились на самолете по маршруту Казань — Стамбул, Стамбул — Джидда (самолет) и Джидда — Мекка (автобус). Добравшись до святых мест, паломники совершат умру — малый хадж.

Фото: dumrt.ru

В ДУМ Татарстана отметили, что требования к участникам хаджа определяла Саудовская Аравия. В частности, она установила, что паломники не могут быть старше 65 лет, они должны иметь 10-летний биометрический загранпаспорт со сроком окончания действия не менее шести месяцев на дату поездки. Кроме того, они должны быть вакцинированы от коронавируса «Спутником V». Перед поездкой им необходимо сдать ПЦР-тест.

Напомним, в этом году Духовному управлению мусульман Татарстана выделена квота на 810 мест на хадж в Мекку и Медину. Всего для мусульман России предусмотрено 11 318 мест.

Для сравнения, из Дагестана в 2022 году смогут отправиться 4 650 паломников, а из Чечни — 1 320. Для Духовного управления мусульман Крыма квота составила 270 мест, для Координационного центра мусульман Северного Кавказа — 580. ДУМ Башкирии сможет отправить на хадж 300 мусульман.

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Татьяна Демина