В Татарстане число госпитализаций пациентов с COVID-19 на прошлой неделе сократилось на 13,6%

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане сократилось на 13,6% по сравнению с предыдущими семью днями, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

С 20 по 26 июня с коронавирусом госпитализировали 261 татарстанца. За предыдущую неделю, с 13 по 19 июня в республике в больницы попали 302 заболевших.



Фото: Максим Платонов

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане с 20 по 26 июня сократилась на 29,4% по сравнению с предыдущей неделей. Всего в республике зарегистрировано 152 366 заражений COVID-19.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 26 июня читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина