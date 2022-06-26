В Татарстане на этой неделе заболеваемость COVID-19 упала почти на 30%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 20 по 26 июня заболеваемость COVID-19 сократилась на 29,4% по сравнению с предыдущей неделей, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

С 20 по 26 июня в Татарстане коронавирус выявили у 414 человек. С 13 по 19 июня в республике зарегистрировали 586 случаев заражения COVID-19.



Всего в Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 152 366 случаев коронавируса. За сутки COVID-19 выявили у 52 жителей республики.

Фото: Максим Платонов

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 26 июня читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина