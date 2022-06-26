В Татарстане за месяц не зарегистрировали случаев смерти от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за месяц не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Последний раз о летальных исходах, причиной которых стал COVID-19, сообщалось 25 мая — умерли два человека.



В общей сложности с начала пандемии от коронавируса умерли 1 995 татарстанцев, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. В мае в республике COVID-19 унес жизни 18 человек.

Фото: Максим Платонов

По данным Росстата, в январе — марте 2022 года COVID-19 стал основной причиной смерти 1 444 жителей Татарстана. При этом лишь у 785 из них в организме обнаружили вирус. У остальных 659 человек коронавирус предполагается как основная причина смерти, но не идентифицирован. Для сравнения: в первом квартале 2021 года COVID-19 стал основной причиной смерти 778 татарстанцев. То есть число летальных исходов выросло почти в два раза. Подробнее — в материале «Реального времени».

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 26 июня читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина