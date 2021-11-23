Новости спорта

21:36 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Казани в 2022 году пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде

20:59, 23.11.2021 1
В Казани в 2022 году пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в следующем году пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Он состоится с 17 по 22 декабря 2022 года, сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).

— Мы очень рады вернуться в Казань на чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Этот город любит водные виды спорта, — сказал президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

Фото: kzn.ru

С 28 по 30 октября в столице Татарстана проходил четвертый этап Кубка мира FINA по плаванию. На нем россияне завоевали четыре золота, а также 13 серебряных и 17 бронзовых наград. А со 2 по 7 ноября в Казани впервые проходил чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.

Татьяна Леухина
СпортВодные виды спорта Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:10
    неплохо, хоть люди в сфере туризма смогут заработать
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также