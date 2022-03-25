Министр спорта Татарстана: FINA предупреждала Казань о возможном переносе чемпионата мира по плаванию

Международная федерация плавания (FINA) предупреждала Татарстан о возможном переносе чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Казани в 2022 году, рассказал министр спорта республики Владимир Леонов.



Он сообщил, что Казань и FINA постоянно на связи, как и полагается давним партнерам. Казань отнеслась к решению о переносе ЧМ с сожалением.

Власти Татарстана продолжают сотрудничество с FINA и надеются на скорое возвращение соревнований под ее эгидой, сообщает ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

23 марта FINA объявила о переносе чемпионата мира по плаванию из Казани. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде планировалось провести с 17 по 22 декабря 2022 года.



Маргарита Головатенко