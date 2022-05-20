Чемпионат мира по плаванию 2022 года вместо Казани примет Мельбурн

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в этом году пройдет в австралийском Мельбурне. Об этом заявили в Международной федерации плавания (FINA).

Соревнования будут проходить с 13 по 18 декабря, пишет «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

23 марта FINA объявила о переносе чемпионата мира по плаванию из Казани. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде планировалось провести с 17 по 22 декабря 2022 года.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщал, что FINA предупреждала республику о возможном переносе чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Казани в 2022 году. Отдельно он подчеркнул, что власти продолжают сотрудничество с организацией и надеются на скорое возвращение соревнований под ее эгидой.



В марте Леонов анонсировал проведение в Казани трех турниров по водным видам спорта под названием «Кубок дружбы». Ожидается, что соревнования пройдут летом, осенью и в декабре.



Татьяна Леухина