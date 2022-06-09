В Татарстане за две недели не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19

В Татарстане две недели подряд не регистрируют новых случаев смерти от COVID-19. Последний раз о них сообщалось 25 мая — умерли два человека.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 995 татарстанцев, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. Это одно из наименьших чисел среди регионов Приволжского федерального округа.



В прошлом месяце в Татарстане коронавирус унес жизни 18 человек. Это в два раза меньше, чем за май прошлого года — тогда COVID-19 стал причиной смерти 37 жителей республики.

По данным Росстата, в январе — марте 2022 года COVID-19 стал основной причиной смерти 1 444 жителей Татарстана. При этом лишь у 785 из них в организме обнаружили вирус. У остальных 659 коронавирус предполагается как основная причина смерти, но не идентифицирован. Для сравнения: в первом квартале 2021 года COVID-19 стал основной причиной смерти 778 татарстанцев. То есть число летальных исходов выросло почти в два раза. Подробнее — в материале «Реального времени».



Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 9 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина