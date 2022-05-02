В первом квартале года смертность от COVID-19 в Татарстане выросла в два раза

Фото: Максим Платонов (архив)

За первые три месяца 2022-го коронавирус унес жизни почти 1,5 тысячи татарстанцев

На смертность так или иначе уже больше двух лет влияет коронавирус. Росстат, публикуя данные об умерших, использует две категории: COVID-19 — основная причина летального исхода и «причина смерти отнесена к прочим важным состояниям». Обе делятся на две категории.



Согласно данным Росстата, в общей сложности в январе — марте 2022 года коронавирус стал основной причиной смерти 1 444 татарстанцев. При этом лишь у 785 из них в организме обнаружили вирус. У остальных 659 он предполагается как основная причина смерти, но не идентифицирован.

Для сравнения: в первом квартале 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 778 жителей Татарстана. То есть число летальных исходов выросло почти в два раза.

Фото: Максим Платонов

Всего, по данным Росстата, в Татарстане в январе — марте 2022 года скончались 13 017 человек. Таким образом, на умерших от коронавируса приходится лишь 11% от общего числа.

Больше всего смертей от коронавируса в Татарстане зарегистрировали в феврале 2022 года — 790. У 422 умерших его идентифицировали, а у 368 он лишь подразумевается как основная причина летального исхода. В марте зафиксировали 367 смертей от COVID-19, а в январе — 287.

Вторая категория в сводке Росстата — «причина смерти отнесена к прочим важным состояниям». В Татарстане сюда за первый квартал 2022 года отнесены 108 летальных исходов. Из них 19 — в январе, 56 — в феврале и 33 — в марте.

Из этой категории на подкатегорию «COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания» приходится 18 летальных исходов за январь — март 2022 года. Остальные 90 относятся к подкатегории «COVID-19 не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания».



Показатели смертности в Татарстане стабильны

В целом смертность в Татарстане по итогам первого квартала 2022 года осталась почти на том же уровне, что и в январе — марте прошлого года. Показатель оказался ниже на незаметные 0,01%.

По данным Росстата, в Татарстане за первые три месяца этого года ушли из жизни 13 017 человек. В январе — марте 2021 года зарегистрировали 13 033 умерших.

Что касается младенческой смертности, то в Татарстане за первые три месяца этого года умер 31 ребенок в возрасте до одного года. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го есть положительная динамика — младенческая смертность снизилась на 20,5% (в январе — марте прошлого года в республике умерли 39 детей, не доживших до одного года).

Увеличение смертности по итогам первого квартала 2022 года зарегистрировано лишь в одном регионе Приволжского федерального округа — Пермском крае. Там она выросла на 4,5 процента: в январе — марте 2021 года зарегистрировали 10 059 случаев смерти, а за первые три месяца 2022 года — 10 516.

Фото: Ринат Назметдинов

На том же уровне, что и в первом квартале 2021 года, оказалась смертность в Удмуртии. В соседней с Татарстаном республике за январь — март этого года зарегистрировали всего на две смерти меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — 5 331 и 5333 соответственно.

В остальных регионах ПФО смертность снизилась. Заметнее всего — в Саратовской области: на 7,3%. За январь — март 2022-го там умерли 10 362 человека, а за те же три месяца прошлого года — 11 183.

В остальных регионах Приволжского федерального округа зарегистрирована следующая динамика снижения смертности:

Мордовия — 3 387 смертей (-7,2%);

Пензенская область — 5 743 смерти (-5,3%);

Башкирия — 14 268 смертей (-5,1%);

Нижегородская область — 14 743 смерти (-5%);

Оренбургская область — 7 490 смертей (-5%);

Кировская область — 6 030 смертей (-4,9%);

Самарская область — 13 225 смертей (-4,7%);

Чувашия — 4 648 смертей (-3,2%);

Ульяновская область — 5 318 смертей (-2%);

Марий Эл — 2 563 смерти (-0,9%).

В общей сложности во всех 14 регионах ПФО, включая Татарстан, за январь, февраль и март 2022-го умер 116 641 человек, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В целом по России по итогам первого квартала 2022 года смертность выросла минимально — всего на 0,2% по сравнению с январем — мартом прошлого года. За первые три месяца этого года в стране умерли 584 652 россиянина, что на 891 скончавшегося больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Нагрузка на татарстанские ЗАГСы оказалась ниже, чем в начале 2021 года

В Татарстане в первом квартале года сократилось количество браков по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. За первые три месяца этого года свадьбы сыграли 4 010 пар, в то время как за январь — март прошлого года в республике появилось 4 270 новых семей. Количество зарегистрированных браков сократилось на 6,1%, следует из данных Росстата.

Вместе с этим в Татарстане в январе — марте 2022 года разводились реже, чем в начале прошлого года. За это время брак расторгли всего 3 239 пар, что на 7,1% меньше, чем в первом квартале 2021-го, когда развелись 3 487 пар.

В целом среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан оказался на втором месте по количеству зарегистрированных в январе — марте 2022 года браков. Обогнала республику лишь соседняя Башкирия, где за это время появилось на 56 семей больше — 4 066, что тем не менее на 1,5% меньше, чем за первый квартал 2021-го.



Фото: Максим Платонов

По количеству разводов в январе — марте 2022 года Татарстан также уступил лишь Башкирии, в которой брак за эти три месяца расторгли 3 806 пар. Стоит отметить, что там показатель вырос — официально перестали существовать на 10,4% союзов больше, чем в первом квартале 2021 года (3 446 разводов).

Увеличение числа разводов в ПФО зарегистрировано не только в соседней с Татарстаном Башкирии, но и в Пермском крае (+3,7%, 2 520 разводов), и в Чувашии (+8,2%, 993 развода). Безусловным лидером среди 14 регионов округа оказалась Оренбургская область, где число разводов за первые три месяца 2022-го взлетело сразу на 16,4% — с 1 818 в январе — марте прошлого года до 2 127 в первом квартале текущего.

Среди регионов ПФО меньше всего браков за первые три месяца 2022 года зарегистрировали в Мордовии — там поженились всего 530 пар. Это на 17,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, когда в республике выдали 643 свидетельства о заключении брака.

Фото: Максим Платонов

Всего в ПФО за январь — март 2022 года появилось 27 705 новых семей, в то время как за первый квартал прошлого года брак зарегистрировали 29 222 пары. Таким образом, их количество сократилось на 5,2%. Развелись за первые три месяца 2022-го 26 461 раз, что на 0,2% больше аналогичного периода прошлого года.

В целом в первом квартале 2022 года россияне чаще женились и реже разводились — зарегистрированы 159 271 брак и 144 605 разводов. Однако в сравнении с январем — мартом прошлого года жители страны создали на 1,3% меньше семей, а разрушили на 1,1% больше.



Рождаемость в Татарстане снизилась на 6,3%

В январе — марте 2022 года в Татарстане на убыль пошла рождаемость. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась она незначительно. Показатель упал всего на 6,3%. Так, если за первые три месяца 2021 года в республике на свет появились 9 502 младенца, то в январе — марте в республике зарегистрировали лишь 8 905 новорожденных.

К слову, рождаемость в январе — марте этого года пошла на спад и в соседних с Татарстаном регионах, и в целом в Приволжском федеральном округе. По подсчетам Росстата, новорожденных в ПФО в первом квартале зарегистрировали 59 003, что на 6,5%, или 4 114 детей, меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

Фото: Ринат Назметдинов

Среди регионов ПФО показатель рождаемости больше всего снизился в Кировской области — на 12,8%. В регионе за первые три месяца 2022 года на свет появились 2 233 младенца, в то время как в январе — марте прошлого года — 2 561.

Самое незначительное снижение среди регионов в составе ПФО продемонстрировала Мордовия, притом что в абсолютных числах там зарегистрировано наименьшее число рождений — 1 179. Однако это всего на 2,3% меньше, чем за январь — март 2021 года.

В целом по России рождаемость в первом квартале 2022 года упала на 4,9% — в январе, феврале и марте на свет появилось 320 376 младенцев. Для сравнения: за первые три месяца 2021 года в стране зарегистрировали 336 961 новорожденного.

Татьяна Демина