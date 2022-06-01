В Татарстане в мае смертность от коронавируса упала в два раза

Фото: Максим Платонов (архив)

В мае 2022 года в Татарстане коронавирус стал причиной смерти 18 человек. За этот же месяц прошлого года в республике от коронавируса умерли 37 граждан, следует из подсчетов «Реального времени».



Таким образом, в мае 2022 года смертность от коронавируса в Татарстане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала в два раза.

Всего, по данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане на 1 июня этого года зарегистрировано 1 995 смертей, причиной которых стал COVID-19. На 1 июня 2021-го в республике насчитывалась 500 умерших от коронавируса. Таким образом, за год от COVID-19 умерли 1 495 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Росстата, в январе — марте 2022 года COVID-19 стал основной причиной смерти 1 444 жителей Татарстана. При этом лишь у 785 из них в организме обнаружили вирус. У остальных 659 коронавирус предполагается как основная причина смерти, но не идентифицирован. Для сравнения: в первом квартале 2021 года COVID-19 стал основной причиной смерти 778 татарстанцев. То есть число летальных исходов выросло почти в два раза. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина