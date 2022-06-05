В Татарстане смертность от коронавируса опустилась до нулевых значений

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе не зарегистрировали ни одного случая смерти от COVID-19. Таковые данные портала стопкоронавирус.рф.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане не фиксируют уже почти две недели. Последний раз о них сообщалось 25 мая — умерли два человека.

Всего в мае 2022 года в Татарстане унес жизни 18 человек. Это в два раза меньше, чем за этот же месяц прошлого года — тогда COVID-19 стал причиной смерти 37 жителей республики.



Фото: Максим Платонов

Всего в Татарстане на 5 июня зарегистрировано 1 995 случаев смертей, причиной которых стал коронавирус. Это одно из наименьших чисел среди регионов Приволжского федерального округа, выяснило «Реальное время», проанализировав данные портала стопкоронавирус.рф.

Меньше чем в Татарстане смертей от коронавируса зарегистрировано на сегодняшний день лишь в трех регионах ПФО — в Мордовии, Марий Эл и Кировской области. Наибольшее число умерших из-за COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области — более 11,5 тысяч.

Ситуация со смертью от коронавируса в Татарстане на 5 июня выглядит следующим образом:

Нижегородская область — 11 533 Пермский край — 8 815 Самарская область — 7 876 Саратовская область — 5 974 Пензенская область — 5 914 Башкирия — 5 698 Ульяновская область — 4 701 Чувашия — 4 642 Оренбургская область — 4 014 Удмуртия — 3 844 Татарстан — 1 995 Мордовия — 1 388 Марий Эл — 1 087 Кировская область — 1 047.



Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 5 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина