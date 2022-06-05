В Татарстане смертность от коронавируса опустилась до нулевых значений
В Татарстане на этой неделе не зарегистрировали ни одного случая смерти от COVID-19. Таковые данные портала стопкоронавирус.рф.
Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане не фиксируют уже почти две недели. Последний раз о них сообщалось 25 мая — умерли два человека.
Всего в мае 2022 года в Татарстане унес жизни 18 человек. Это в два раза меньше, чем за этот же месяц прошлого года — тогда COVID-19 стал причиной смерти 37 жителей республики.
Всего в Татарстане на 5 июня зарегистрировано 1 995 случаев смертей, причиной которых стал коронавирус. Это одно из наименьших чисел среди регионов Приволжского федерального округа, выяснило «Реальное время», проанализировав данные портала стопкоронавирус.рф.
Меньше чем в Татарстане смертей от коронавируса зарегистрировано на сегодняшний день лишь в трех регионах ПФО — в Мордовии, Марий Эл и Кировской области. Наибольшее число умерших из-за COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области — более 11,5 тысяч.
Ситуация со смертью от коронавируса в Татарстане на 5 июня выглядит следующим образом:
- Нижегородская область — 11 533
- Пермский край — 8 815
- Самарская область — 7 876
- Саратовская область — 5 974
- Пензенская область — 5 914
- Башкирия — 5 698
- Ульяновская область — 4 701
- Чувашия — 4 642
- Оренбургская область — 4 014
- Удмуртия — 3 844
- Татарстан — 1 995
- Мордовия — 1 388
- Марий Эл — 1 087
- Кировская область — 1 047.
Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 5 июня читайте в подборке интернет-газеты.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым