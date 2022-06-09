Главное о коронавирусе на 9 июня: в Индии туристов без масок будут снимать с рейсов, ВОЗ о новом штамме

Фото: Максим Платонов

В Татарстане оборот общепита превысил допандемийные показатели

За последние сутки в Татарстане выявлено 103 случая заражения коронавирусом. Всего на 9 июня общее количество инфицированных в республике достигло 151 070. Выздоровели за весь период 146 417 человек, в том числе 88 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 51 человека.

Объем оборота общепита Татарстана по итогам января — апреля 2022 года достиг почти 16 миллиардов рублей. По сравнению с допандемийными январем — апрелем 2019 года он увеличился на 10,2%.

Фото: Максим Платонов

Первыми вакцину от COVID-19 в рамках исследований получат дети 9—11 лет

За последние сутки в России выявили 3 774 новых случая коронавируса, выздоровели 4 297 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 365 879 человек, а выздоровевших — до 17 781 922. За сутки болезнь унесла жизни 77 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 379 813 человек.

Вакцинация детей от COVID-19 в рамках клинических исследований начнется с возрастной категории 9—11 лет. Первые 16 добровольцев уже прошли предварительный скрининг, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. После прививать начнут детей более младшего возраста — от 6 до 9 лет.

Чувашия приостанавливает действие масочного режима. Как сообщил глава региона Олег Николаев, это произошло благодаря стабильному улучшению эпидситуации.

Масочный режим отменят и в Орловской области с 10 июня, сообщил губернатор Андрей Клычков. В последние недели правительство региона вместе с Роспотребнадзором выверяли, готова ли область отменить масочный режим — по сути, последнее коронавирусное ограничение.

Фото: Максим Платонов

Доля зарегистрированных нежелательных реакций на применение всех российских вакцин составляет 0,08%. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в интервью: «Мы провели огромную работу, попросили медработников, чтобы нам сообщали информацию обо всех нежелательных реакциях, которые только возникают на вакцину, включая головную боль, сыпь, тошноту, рвоту и в том числе неэффективность (для вакцины это заболевание после определенного инкубационного периода)».

Более 1,4 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 9,2% меньше. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 регионах, снижение — в 46 регионах, ситуация не изменилась в семи регионах страны.

Власти Шанхая вводят локдаун в городском районе Миньхан с населением более 2 млн человек

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 533 667 432 человека, 6 304 835 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (85 214 036). На второй строчке — Индия (43 197 522), на третьей — Бразилия (31 315 777), на четвертой — Франция (29 906 452), на пятой — Германия (26 660 652).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 010 520). За ними следуют Бразилия (667 647), Индия (524 723), Россия (372 062, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 055).

Власти КНДР за прошедшие сутки зафиксировали 50 860 пациентов с симптомами лихорадки, их количество с конца апреля на фоне распространения коронавируса превысило 4,3 млн человек. Из общего числа жителей с повышенной температурой поправились примерно 4,21 млн человек, еще 93 тыс. проходят лечение.

Австралийская государственная консультативная группа по вопросам иммунизации (ATAGI) рекомендовала использование вакцины против коронавируса компании Pfizer для бустерной иммунизации подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Третья доза вакцины показана подросткам с ослабленным иммунитетом и любой формой инвалидности, а также страдающим хроническими заболеваниями, повышающими риск инфицирования вирусом SARS CoV-2.



Власти Шанхая вводят локдаун в городском районе Миньхан с населением более 2 млн человек — для проведения массового тестирования населения на коронавирус. Люди опять окажутся на бессрочном домашнем карантине лишь спустя 11 дней после того, как закончился двухмесячный локдаун во всем городе.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что в любой момент может появиться более опасный штамм коронавируса: «Ощущение, что пандемия закончилась, вполне понятно, однако оно является ошибочным».

Фото: who.int

Главное управление гражданской авиации Индии приказало авиакомпаниям снимать с рейса туристов, отказывающихся носить маски: «Если пассажир не соблюдает вышеуказанные инструкции даже после неоднократных предупреждений, он или она будут удалены из лайнера до вылета», — говорится в заявлении.



Главное управление гражданской авиации Индии указало авиакомпаниям снимать с рейса туристов, отказывающихся носить маски. Там отмечается, что путешественник, который во время рейса отказывается надеть маску после неоднократных предупреждений, должен рассматриваться как «недисциплинированный пассажир».

Дарья Пинегина