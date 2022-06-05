В Минздраве России рекомендовали ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В России пока сохраняется рекомендация ревакцинироваться от COVID-19 раз в шесть месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Для ревакцинации доступны «Спутник V» и «Спутник Лайт». Прививаться нужно одним из компонентов препарата, это разрешено, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

В начале мая президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев отмечал, что необходимость ревакцинации от COVID-19 зависит в том числе от появления новых штаммов вируса и поддержания защитного уровня антител в крови.



В конце апреля Минздрав РТ сообщал, что в Татарстане ревакцинацию прошли 294 412 человек.



Как подсчитало «Реальное время», в республике с начала марта уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал на 25,1%. По данным на 3 июня, он составляет 27,6% — за неделю показатель снизился сразу на 6,8%.



Татьяна Леухина