В РАН заявили, что необходимость ревакцинации от COVID-19 зависит от появления новых штаммов

Необходимость ревакцинации от COVID-19 зависит в том числе от появления новых штаммов вируса и поддержания защитного уровня антител в крови. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

— Считаю, что решение о ревакцинации должно приниматься индивидуально, на основе объективных данных, — приводит ТАСС его слова.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По словам Сергеева, в России постепенно складывается стойкий иммунитет к коронавирусу.

В конце апреля Минздрав РТ сообщал, что в Татарстане ревакцинацию прошли 294 412 человек.



В марте глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян пройти ревакцинацию от коронавируса на фоне возобновившегося роста заболеваемости в других странах. Однако нельзя спрогнозировать, когда именно подобная ситуация развернется в России.

Татьяна Леухина