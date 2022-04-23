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В Татарстане от коронавируса привились 2 519 019 человек

13:11, 23.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса привились 2 519 019 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 519 019 человек, сообщили в Минздраве республики.

За сутки прививку сделали 1 095 жителей. Из общего числа привитых вторую дозу препарата получили 1 926 325 человек. Процедуру повторной вакцинации прошли 294 412 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России с 18 января 2021 года, с начала массовой вакцинации против коронавируса, прививку против COVID-19 сделали 90 320 287 человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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