«Макдоналдс» сменил название на «Система ПБО»

ООО «Макдоналдс» сменило название на «Система ПБО». Такие данные есть в аналитической системе «СПАРК-Интерфакс».



О планах смены названия сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), одобрившая ходатайство ООО «Клуб-Отель» Александра Говора о приобретении российского бизнеса McDonald's.

Предполагается, что ООО «Клуб Отель» приобретет 100% долей в ООО «Макдоналдс» и ООО «ДВРП». В процессе реорганизации «Макдоналдс» находился с 18 февраля. За это время к нему присоединились еще три структуры McDonald's в России — ЗАО «Москва-Макдоналдс», ООО «СРП», «ЮРП». В периметр реорганизации не вошло ДВРП — компания создана в конце 2020 года для развития сети на Дальнем Востоке.

Фото: realnoevremya.ru

Ожидается, что сеть ресторанов откроется под новым брендом 12 июня. Точный график открытия заведений станет известен позднее.

McDonald's объявил о приостановке работы своих ресторанов в России в начале марта, спустя некоторое время после начала спецоперации на Украине. В сообщении компании указывалось, что она продолжит платить своим 62 тысячам сотрудников зарплату. В России насчитывается 850 ресторанов McDonald's. 16 мая компания объявила о полном уходе с российского рынка.



Маргарита Головатенко