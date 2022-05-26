McDonald’s откроется под новым брендом в июне

Сеть ресторанов McDonald’s откроется под новым брендом 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе американской корпорации.

Точный график открытия заведений станет известен позднее. Отмечается, что обновленный бренд представят отдельно уже в скором времени, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте McDonald's объявил о временном закрытии всех своих 850 ресторанов в России. Компания заявляла, что продолжит платить 62 тысячам российских сотрудников. Тем не менее часть заведений продолжила работать. Например, Татарстан оказался в числе регионов-лидеров по количеству таких ресторанов.

Неделю назад стало известно, что сеть фастфуда McDonald's Corp продаст свой бизнес в России крупному российскому франчайзи — компании «ГиД» Александра Говора. Он приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.

Диана Жиленкова