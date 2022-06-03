В Мордовии приостановили действие обязательного масочного режима

Фото: Максим Платонов

В Мордовии приостановили действие обязательного масочного режима. Изменения в указ о противодействии коронавирусу внес глава республики Артем Здунов.

Масочный режим в Мордовии теперь носит исключительно рекомендательный характер. Власти советуют жителям и гостям республики использовать средства индивидуальной защиты на улице, в парках и скверах, в общественном транспорте, а также в такси. Надевать маски рекомендуется на вокзалах и в аэропорту, в поликлиниках и больницах, в аптеках и магазинах и при посещении органов госвласти и местного самоуправления.

Организациям и индивидуальным предпринимателям власти Мордовии рекомендуют обслуживать клиентов в масках, сообщает пресс-служба главы республики.



Обязательный масочный режим отменили и в Башкирии. Власти республики рекомендуют носить средства индивидуальной защиты лицам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями. Отказались от обязательно масочного режима и в Удмуртии, и в Оренбургской области.

В Татарстане же речи об отмене масочного режима на сегодняшний день не идет. Как рассказывала в мае «Реальному времени» заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель оперштаба республики по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева, этот вопрос не обсуждается.

Масочный режим закреплен по всей России постановлением главного санитарного врача Анны Поповой, объясняли в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану. В республике он регулируется постановлением Кабинета министров региона.

Татьяна Демина