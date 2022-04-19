Власти Нижегородской области отменили обязательный масочный режим

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Нижегородской области отменили обязательный масочный режим. На сегодняшний день власти региона не видят необходимости в этом требовании как в элементе режима повышенной готовности.

Однако речь идет только об отмене предписания региональных властей — пункт о ношении масок в общественных местах исключен из указа губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Требование Роспотребнадзора о средствах индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей нижегородцам придется соблюдать и дальше.

— В случае если ситуация будет ухудшаться, будет расти заболеваемость, какие-то ограничения или требования могут быть возвращены в соответствующий указ, — предупредил Никитин.

Из указа губернатора Нижегородской области также исключена рекомендация о преимущественно дистанционном формате обучения в школах и иные дублирующие предписание Роспотребнадзора пункты, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане тем временем вопрос об отмене масочного режима не рассматривается.

— Соблюдение масочного режима — это федеральная норма, она закреплена в постановлении главного государственного санитарного врача РФ №31, поэтому как будет какое-то изменение в этой части, так сразу же масочный режим будет отменен, потому что все наши нормативные документы построены именно на основании этой федеральной нормы, — объясняла месяц назад заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Татьяна Демина